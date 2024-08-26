Инициатива может быть реализована в этом году.

Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он считает, это большой шаг на пути восстановления «исторической справедливости». После получения одобрения от Федерального Правительства документ о переименовании города направлен на рассмотрение Госдумы. Евраев надеется, юридические процедуры завершатся до конца года.

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Михаил Яковлевич напомнил, Ростов по праву считается одним из самых древних российских городов. В обществе его давно называют Ростовом Великим. Первые упоминания о городе датируются 862 годом. Местные жители поддерживают инициативу переименования Ростова. Они говорят, когда город станет называться Ростовом Великим, больше никто не будет его путать с Ростовом-на-Дону. Это совершенно разные города. Ростов находится в Ярославской области, а Ростов-на-Дону — в Южном федеральном округе. Расстояние между ними превышает 1 000 км, но все равно, как заметили жители Ростова, некоторые люди думают, что это один и тот же город.



