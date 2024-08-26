Государственная Дума прокомментировала ситуацию с уроженцем Санкт-Петербурга, предпринимателем Павлом Дуровым, которого задержали во Франции.

Свое заявление Даванков объяснил важностью вклада Дурова в развитие цифровых сервисов не только в России, но и за ее пределами. Владислав Даванков считает, что необходимо принять меры. Он просит главу МИД России Сергея Лаврова обратиться к французским властям с призывом выпустить из-под стражи Павла Дурова. Даванков добавил, арест Дурова может носить политические основания и быть инструментом для получения доступа к личной информации Telegram-пользователей.

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Вице-спикер Госдумы считает, если французские власти откажутся освободить Дурова, надо добиться его транспортировки в Россию или Арабские Эмираты при условии, что конечно же, предприниматель не будет возражать против этой идеи.

В Кремле также прокомментировали арест Павла Дурова. Дмитрий Песков обратил внимание на то, что доподлинно неизвестно, в чем конкретно обвиняется основатель Telegram. По этой причине Песков считает, что не надо делать выводы до тех пор, пока обвинения не будут предъявлены. Он также напомнил, что Путин не проводил рабочие встречи с Дуровым во время командировки в Азербайджан.



