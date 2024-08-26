Замглавы комитета Госдумы по экономической политике считает, что платформы должны получить полномочия оперативно блокировать блогеров, которые нарушают законодательство.

Он заявил о необходимости разработать механизм ответственности интернет-площадок за блогерскую деятельность. По мнению депутата Госдумы, который является заместителем руководителя Комитета по экономической политике, Артема Кирьянова, платформы должны иметь возможность оперативно блокировать пользователей за нарушение действующего законодательства.

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«Регулирование площадки должно быть оперативным. Если критерии добросовестности и законодательства нарушаются, платформа должна блокировать контент», — подчеркнул Кирьянов. Этот вопрос должен прорабатываться совместно с представителями интернет-площадок. В 2024 году обсуждаются законодательные меры по регулированию блогосферы. В том числе речь идет о создании системы поощрения и наказания, утверждении специальных реестров.

Кирьянов также заметил, что в сети много контента, который позиционируется как образовательный. Однако, по сути, такой контент не является образовательным. Такой ситуации, по мнению депутата, быть не должно. Данный способ заработка он назвал отъемом средств у населения. Добавил, что не понимает, почему люди, у которого нет даже базового высшего образования, имеют право вести образовательные курсы. И напомнил о том, что средства, собранные за оплату курсов, в основной массе находятся в черном сегменте, то есть богеры не платят с них налоги.



