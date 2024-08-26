Основателя платформы задержали во Франции, куда он прилетел из Азербайджана. Предприниматель до сих пор находится под стражей.

Полиция обвиняет его и Telegram в содействии киберпреступности. Если вина будет доказана, предприниматель может лишиться свободы на 20 лет. Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша считает, что пользователи Telegram, других мессенджеров и социальных сетей должны быть аккуратнее. Нужно серьезно относиться к отправке сообщений, комментированию различных постов и лайкам. Необходимо внимательно читать текст перед отправкой. «Никто не может гарантировать 100% защиты», — добавил он.

Источник изображения: Express-vesti

Дмитрий Кваша говорит, что у РФ нет прямых оснований требовать экстрадиции Дурова, так как у него есть гражданство Франции. Экстрадиции может подлежать лицо иностранного государства, основатель Telegram таковым не является. Павел Валерьевич родился в Ленинграде (город потом переименовали в Санкт-Петербург). Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета помимо гражданства РФ имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Павел Дуров неоднократно называл себя человеком мира.

За несколько дней перед арестом он хотел встретиться с Путиным, который находился в Баку с 18 по 19 августа. Президент России отклонил предложение о встрече. 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту, куда он прилетел из Азербайджана. Представители Telegram заявили о том, что их работа на платформе не нарушает законы, и Павлу Дурову нечего скрывать, поэтому он свободно путешествует по миру. Пока Дуров не комментирует свой арест. Известно, что за 20 минут до посадки в Париже самолет Дурова поменял траекторию полета. Он развернулся над Реймсом и направился на юг страны, однако через 5 минут вновь вернулся в границы коридора, ведущего в Ле Бурже. Скорее всего, джет Дурова был вынужден приземлиться в парижском аэропорту для дозаправки.



