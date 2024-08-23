Она может определять даже самые мелкие детали с высокой точностью.

Разработка может выполнять высокоточную дихотомическую сегментацию изображений, находить различные предметы и скрытые элементы в 1 процессе. Можно выявить даже самые мелкие детали. С ее помощью улучшается процесс обнаружения объектов на фотографиях.

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BiRefNet основана на 2-стороннем референсном модуле, который также используется в крупных компаниях, например: Disney и Adobe. Сообщается, что новая система превосходит аналоги в точности обработки информации, которая требует максимальной детализации. Используя компьютерное зрение, можно с легкостью найти даже едва заметные трещины в стене.

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В будущем разработчики собираются улучшить архитектуру BiRefNet, сделать ее более шустрой для работы. Они говорят, что у их проекта есть все шансы стать топовым open-source решением для задач сегментации, который будет доступен для всех. Компьютерное зрение может быть использовано в качестве надежного помощника биологического зрения.



