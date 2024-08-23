Изменения вступают в силу со следующего учебного года.

Об этом стало известно после публикаций изменений в КИМ ОГЭ 2025 года, представленными Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Раньше старшеклассники могли по своему усмотрению на экзаменах по русскому языку и литературе приводить примеры из графических романов, фанфиков, манги, аниме, комиксов, игр. Эксперты считали это свободой выражения собственных мыслей, стимулом выбрать себе хобби.

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Эксперимент по разрешению ссылаться на развлекательную литературу и компьютерные игры не оправдал ожидания. Практика показала, что девятиклассники не отнеслись всерьез к инициативе. Больше старшеклассники не смогут приводить примеры из своих любимых комиксов, фанфиков, игр и аниме. Пока нет ясности, коснутся ли аналогичные изменения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку.

В этом учебном году наиболее популярным необязательным предметом на основном государственном экзамене (ОГЭ) стало обществознание. Его сдала половина выпускников 9 класса. На втором и третьем месте в рейтинге оказались география и биология. Четверку лидеров замкнула информатика.