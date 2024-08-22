Об этом стало известно после публикации исследования Recon Analytics.

Аналитики опубликовали отчет, который показал, спутниковый интернет стал оптимальным решением для жителей отдаленных районов США. Специалисты провели опрос, который проводился с весны прошлого года и закончился этим летом среди потребителей домашнего интернета. 1 300 из них пользуются Starlink. Несмотря на то, что многие скептически относятся к интернету миллиардера, он эффективно работал на фермах, куда нельзя было провести обычный проводной интернет.

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Более 10% пользователей заявили о том, что подключили спутниковый интернет, потому что у них не было другой альтернативы. Но они не жалеют о своем решении, хотя и назвали недостатки. Самым главным из них была определена высокая цена. Также пользователям не понравилась работа службы поддержки. Связаться со специалистами возможно только через чат или по почте, что является нереальным условием в случаях, когда интернет не работает.