Сотрудники правоохранительных органов из разных штатов страны сетуют на то, что на обычной служебной машине невозможно догнать нарушителей закона, которые ездят на электрокаре.

Недавно в Западном Мемфисе Штата Арканзас была погоня за подозреваемым в совершении преступления, который передвигался на Tesla Model Y. Полицейские не могли его догнать. В итоге мужчину удалось остановить с помощью ленты с шипами, которая проколола шины транспортного средства. А в Атланте подозреваемого в стрельбе задержали благодаря полицейскому вертолету и пробке, которая образовалась на шоссе.

Источник изображения: 2051.vision

Обычно полиция США преследует нарушителей закона на Dodge Charger Pursuit. Автомобиль способен разогнаться до сотни почти за 6 с половиной секунды. Однако электрическая Kia EV6 GT разгоняется до сотни всего за 3,2 секунды. Tesla требуется менее 2 секунд, чтобы достичь такого же показателя.

Проблема актуальна по всей стране, поэтому на территории США полицейские управления добавляют в автопарк электромобили. Сотрудники полиции также заметили, что этот переход экономит средства налогоплательщиков, ведь обслуживание электрокара на $ 5 000 дешевле, чем обслуживание бензинового автомобиля. Единственной проблемой является отсутствие отсека в электромобилях для перевозки преступников. Автомобили оборудуются собственными силами.



