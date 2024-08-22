Он использует 477 сценариев вождения. Обучение проходит не на реальном авто, а на тренажере, который имитируют поездку на машине.

Ученые Норвежского университета науки и технологий провели презентацию проекта виртуального инструктора по вождению, работающего на базе искусственного интеллекта. Они утверждают, новая система позволяет желающим научиться водить автомобиль эффективно отработать необходимые навыки. Преимущество виртуального инструктора заключается в повышенной безопасности. Так как обучение проводится на тренажере, имитирующем поездку на транспорте, ученик не сможет получить травму или попасть в ДТП.

Источник изображения: Hi-tech

Действия учеников на тренажерной платформе анализирует и контролирует нейросеть. Виртуальный помощник использует 477 сценариев вождения. Он учит, как нужно двигаться на перекрестке, перестраиваться, обгонять другой транспорт, парковаться и многое другое. Во время тестирования ИИ-системы в эксперименте участвовали 21 человек. Все они назвали полученный опыт положительным, сказали, что не жалеют о том, что потратили свое время на участие в исследовании. Им понравился тренажер, который был очень похож на обычный автомобиль. В отличие от инструктора искусственный интеллект следит за каждым движением ученика, что помогает понять, насколько он освоил новые навыки. Также им импонировало отсутствие рисков попасть в аварию на дороге.

Согласно действующему законодательству Норвегии виртуальный инструктор по вождению, работающий на базе искусственного интеллекта, не может быть использован в автошколах. Разработчики надеются, что законодательство поменяется. А пока, по их мнению, услуги виртуального инструктора могут быть полезны начинающим водителям, у которых есть права, но очень мало опыта.



