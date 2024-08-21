Разработка ученых из Пенсильвании предназначена для детей, родившихся вместе с пороками желудочков, которые ограничивают приток крови к легким.

Исследователи из Университета Дрекселя обеспокоены состоянием здоровья и будущим малышей, которые появились на свет с пороками желудочков, ограничивающих приток крови к легким. Им устанавливают шунт, но по мере роста ребенка шунт нужно менять. Врачи должны провести несколько операций на сердце, и каждая из которых оценивается как рискованная.

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Исследователи из города Филадельфия Штата Пенсильвания хотят оградить детей от рискованных операций. Они разработали имплант, который покрыт изнутри светочувствительным гидрогелем. Под действием электромагнитного излучения в нем образуются новые связи, вытесняющие из вещества воду. Объем такой трубки может увеличиться на 40%.

Пока разработка американских ученых на стадии доклинических испытаний. Но уже сейчас доказано, новый шунт не увеличивает риск тромбообразования.



