Научиться управлять устройством можно за несколько часов.

Разработка принадлежит Швейцарскому федеральному технологическому институту (EPFL). Ученые представили прототип третьей руки, которая может использоваться в качестве манипулятора, выполняющего рутинные или опасные действия. Разработчики показали, что роботизированная рука должна прикрепляться к груди. Устройством можно управлять либо взглядом, либо диафрагмой, которая служит для расширения легких.

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Чтобы лучше понять работу системы, они привели пример: при глубоком выдохе сжимаются пальцы на роботизированной руке. Глубокий вдох, наоборот, расслабляет кисть. Если дышать естественно, рука будет находиться в исходном естественном положении. С помощью взгляда, можно перемещать руку в пространстве.

Во время тестирования роботизированной руки в городе Лозанна на юго-западе Швейцарии участвовали 16 человек. Их обучение заняло несколько часов. Они продемонстрировали работу «третьей» руки и подтвердили, что роботизированной системой можно управлять с помощью взгляда, глубоких вдохов и глубоких выдохов. Специалисты планируют усовершенствовать систему и сейчас работают над новой функцией захвата предметов.



