Завершился эксперимент по тестированию связи на основе системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, расширение использования беспилотной авиации может быть полезно в развитии туризма, повышении безопасности граждан. Было зафиксировано, в рамках экспедиции на Эльбрус беспилотник привез лекарственные препараты. Его скорость намного быстрее человека, что особенно актуально в экстренных ситуациях.

Источник изображения: Aoglonass

Беспилотник не только привез медикаменты в целости и сохранности, но и помогал операторам следить за обстановкой по пути следования заданного маршрута. В дополнение к туристическим трекерам с кнопкой SOS, которые подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС», такое решение может намного быстрее прийти на помощь. Возможно, это спасет кому-то жизнь. Все это время дрон был вне зоны видимости оператора на высоте 5 642 метра. Но во время всего эксперимента оператор мониторил обстановку благодаря беспрерывному трекингу полета.



