Для того, чтобы избавиться от лишних объектов на снимке, требуется всего одно нажатие на выполнение команды.

Запатентована нейросеть, которая всего в одно касание удаляет ненужные объекты с фотографий. Разработка принадлежит программистам Южно-Уральского государственного университета. Ее преимущество заключается в быстроте и автоматизации. Больше нет необходимости вручную выделять объекты и вырезать их по очереди.

Источник изображения: ВКонтакте

Программист отдела автоматизации ЮУрГУ Татьяна Долгих утверждает, нейросеть может существенно упростить работу фотографов, дизайнеров. Она подходит и обычным пользователям, которые ведут свой личный архив или любят делиться фотографиями в социальных сетях. Решение проблемы представлено в виде удаления объекта всего 1 нажатием на экран.

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С помощью программы можно избавить фото от визуального шума, убрав людей, животных, транспорт, мебель, мусорные баки, которые случайно попали в кадр. В будущем челябинские программисты планируют расширить функционал нейросети до 100 категорий объектов. Программисты ищут партнеров, которые помогли бы масштабировать и популяризировать новую технологию.



