Юридическая победа была одержана на территории США.

Окружной суд США одобрил иск художников против ведущих ИИ-генераторов изображений. На этой неделе судья отклонил ходатайство о прекращении дела от компаний Stability AI, Midjourney, Runway AI и DeviantArt. Коллектив творческих личностей заявил о том, что ИИ-модели копируют, используют произведения искусства без разрешения и без компенсации. Художники считают, это неприемлемо. Победу в суде они назвали большим шагом в борьбе за авторские права.

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Источник изображения: Culture

Художница Карла Ортис добавила, что был создан прецедент. Это означает, что другие художники из разных стран также могут объединяться в группы и подавать коллективные иски, чтобы бороться с копированием своих идей, результатом своего кропотливого труда. Она подчеркнула, когда искусственный интеллект генерирует изображения на основе чужих работ, это не только нарушение авторских прав, но и коммерческое неправомерное использование. Многие люди, по мнению художников, не понимают этого.



