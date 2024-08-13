Если будет доказано, что рекорд был получен нечестным путем, его вычеркнут из Книги рекордов Гиннеса.

Спидраннер и хакер Аллан Сесил, известный в обществе как dwangoAC заявляет о том, что нашел доказательства того, что рекорд по прохождению игры Diablo был получен с нарушением правил. Об этом он заявил на конференции Defcon в Лас-Вегасе. Он утверждает, что польский геймер Мачей «groobo» Маселевский во время компьютерной игры воспользовался запрещенными приемами. По этой причине удалось зафиксировать рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, в 2009 году польский геймер сказал, что за 3 минуты 12 секунд прошел Diablo. Этой самый непревзойденный результат среди компьютерных ролевых игр. Сесил обращает внимание на то, что в видеозаписи прохождения присутствует большое количество несоответствий, которых быть не должно. У спидраннера есть опыт в разоблачении геймеров. Он рассказывает, как недобросовестные игроки используют дополнительные инструменты, чтобы устанавливать ложные рекорды. Такая практика вызывает негодование у хакера. Он подчеркивает, что даже у самого опытного игрока с новейшим ПК не получится за 3 минуты 12 секунд пройти Diablo.

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Источник изображения: Gamersgate

Хакер нашел в видеозаписи факты, подтверждающие, что польский геймер использовал несовместимые с оригиналом версии ПО. Отсюда и невозможные комбинации предметов. Тема стала резонансной, и журналисты, чтобы прояснить ситуацию, обратились напрямую к Маселевскому с просьбой прокомментировать разоблачение. Геймер ответил, что не понимает, о чем идет речь. Чтобы опровергнуть обвинения, Маселевский сказал, его рекорд относится к категории «сегментированных» прохождений. То есть он проходил тайтл по частям, а потом объединил все достижения.

Сесил настаивает на том, что польский геймер использовал специальное ПО, которое улучшает результаты прохождения игр. Намерен это подтвердить, и если это получится сделать, рекорд будет аннулирован. Книга рекордов Гиннесса пока не приняла окончательного решения по этому вопросу, началась полномасштабная проверка.



