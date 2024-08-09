Вечером 9 августа BTC торгуется на уровне $60 133, что по текущему курсу составляет 5 291 222,76 рублей.

В течение недели наблюдается колебание курса первой криптовалюты. Когда первая криптовалюта просела ниже $50 000, многие эксперты заявили о том, что это временно. Но в прогнозы верят не все. Мелкие майнеры начали паниковать и продавали свои резервы. Директор CryptoQuant Ки Янг Джу считает, что скоро закончится "капитуляция майнеров". Он имеет в виду, что капитуляция происходит, когда курс биткоина падает, а оборудование майнеров устаревает и не может конкурировать, тогда расходы превышают доходы. Чтобы закрыть долги, криптодобытчики продают активы.

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Источник изображения: Furman

После падение курса биткоин снова стал дороже. За сутки был зафиксирован рост в более чем 6% — до $61 004 тысячи. Вечером 9 августа 1 монета оценивается в $60 133. Рост курса укрепляет позиции майнеров и инвесторов, работающих в разных странах.

Ранее Путин подписал закон, легализующий майнинг на территории РФ. Прописаны права и обязанности участников рынка криптодобычи. Заниматься майнингом могут юрлица и ИП, а также физлица, не превышающие лимит электроэнергии, который устанавливается Правительством РФ. Члены правительства получили полномочия выносить запрет на криптодобычу в любом регионе или отдельной его территории. Майнеры должны будут отчитываться о своей работе в Росфинмониторинг. Покупать товары и оплачивать услуги биткоинами в стране нельзя. Их можно копить на кошельке или выводить за границу и продавать.