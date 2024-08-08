В сети обсуждали возможность получать чаевые за контент. Многие отнеслись к новости скептически, но информация подтвердилась.

Владельцы сайтов с интересным контентом будут получать микроплатежи в виде чаевых за контент. Руководство Google считает, благодаря такой политике в сети появится более качественный контент. В данный момент специалисты работают над интеграцией новой функции в браузере.

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Источник изображения: Securitylab.ru

Сайты стараются зарабатывать на рекламе, платных подписках. Но практика показывает, прямые платежи не всегда удобны. Во многих случаях требуются сервисы-посредники. Порой происходят абсурдные ситуации, когда размер комиссий съедает большую часть платежа. Новая функция от всемирно известного поискового гиганта станет дополнительным источником дохода. Авторы смогут не тратить силы на поиск рекламодателей, а сосредоточиться на выпуске более качественного контента, который будет актуален и интересен пользователям разного возраста. Процесс отправки-получения платежей будет прозрачным и автоматизированным. Технология веб-монетизации находится на стадии разработки.