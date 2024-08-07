Изделие выполнено из медного сплава, оно было обнаружено в замке Фромборк.

Археологи-любители использовали георадар, чтобы найти компас 500-летней давности. Устанавливается подлинность компаса, предположительно, он принадлежал польскому и немецкому астроному и математику Николаю Копернику. Артефакт отправили на проверку в Польскую службу охраны памятников.

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Источник изображения: Mir24.tv

В замке Фромборк ученый сделал много астрономических открытий, усовершенствовал гелиоцентрическую теорию, в которой говорится, что центральное небесное тело — это Солнце.

Исследователи нашли компас в туннеле под садом замка. Существует легенда, что ученый использовал это место, чтобы из своей резиденции прийти в городской собор. Археологи датируют находку начало XVI века, они утверждают, что компас находится в исправном состоянии и его можно использовать для проведения точных измерений.

Источник изображения: Dzen

Было много попыток найти останки великого ученого, но предпринятые в XVI, XVII, XIX веках не увенчались успехом. Только 16 лет назад ученые провели анализ костей скелета, который был найден под фундаментом замка Фромборк. Было доказано, что останки принадлежат Копернику. Его тело похоронили в Кафедральном Соборе Фромборка.