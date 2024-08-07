В Австралии получены кадры камеры, которая зафиксировала карты дна океана.

Датчики были прикреплены к спинам 8 самок австралийских морских львов. Они были спроектированы таким образом, чтобы вес был меньше процента от массы тела львов, чтобы не затруднять им жизнь. Эксперимент завершился успешно, и ученые просматривают полученные записи. Оборудование не повредило ни лопатки, ни спины животных, чувствуют они себя хорошо.

реклама

Источник изображения: Echoru

Им надели камеру для того, чтобы они нанесли на карту неизведанные районы. Кадры раскрыли ранее неизвестные детали. По словам соавтора исследования Натана Анджелакиса, удалось узнать информацию о среде, до которой люди не смогли бы физически добраться. Ученый говорит, что команда Южно-Австралийского научно-исследовательского института исследует части Тихого океана, которых нет на карте. Это поможет в прогнозировании разных опасностей, среди которых есть цунами.

Технически сложно исследовать глубоководные районы с чрезвычайно высоким давлением и плохим освещением. Исследователи используют подводные аппараты, но такие способы занимают много времени и средств. В качестве альтернативы ученые решили привлечь австралийских морских львов.