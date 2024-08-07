Сенат выдвинул предложение приравнять использование программ-вымогателей к терроризму.

Если законопроект, поддержанный главой Комитета по разведке Марком Уорнером, примут, то страны, укрывающие у себя киберпреступников, попадут под санкции США. Инициатива заключается в том, чтобы признать вымогательские группы враждебными иностранными киберпреступниками. Она направлена на искоренение программ-вымогателей.

реклама

Источник изображения: Stolica58

В этом случае у разведки появится больше полномочий. Борьба с вымогательством возводится в ранг приоритетных национальных угроз. Многие политики поддерживают проект, но некоторые люди сомневаются в том, что новый закон действительно сможет кардинально поменять ситуацию. Проблема в том, что вымогательские группировки меняют название, структуры, и это затрудняет в идентификации их личности и определении их местоположения.

Вместе с тем большинство считает, проект играет роль важного сигнала о намерении государства бороться с киберпреступностью. В мире стало больше хакеров, и они поражают инфраструктуру больниц, шантажируют крупные компании и многое другое. Власти уверены, что надо ужесточить меры наказания для киберпреступников.



