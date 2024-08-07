Эксперты связывают это с проблемами в стране при открытии видеороликов на YouTube.

Показатель стал выше в 4,5 раза по сравнению с аналогичными данными в июле. Эксперты считают, популярность VK видео стремительно увеличивается с каждым днем из-за проблем с YouTube. Дело в том, что у многих пользователей из разных регионов очень медленно запускается приложение, иногда не открывается сайт или же видеоролики открываются с задержкой. Большинство не терпит неудобства, вызванные устаревшим оборудованием, которое руководство YouTube не желает менять на территории России. Вместо этого россияне скачивают VK видео. Суточное время просмотра роликов в этой сети за неделю увеличилось на 25%. Тем самым был превышен порог в 10 с половиной миллионов часов.

реклама

Источник изображения: Ulus.media

При этом количество поисковых запросов в VK видео выросло на 86%. Представители VK уточнили, в основном интернет-пользователи ищут развлекательные шоу, изучают научно-популярный контент. Особенно популярен контент для детей. Многие родители дают своим детям телефон, чтобы они были заняты и не отвлекали от домашних дел взрослых. Помимо этого, в топе запросов находятся новости с Олимпиады, которая проходит во Франции с 26 июля и завершится 11 августа.



