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Astra_news
Apple прекратила производство и продажи внешних дисководов для чтения CD
Компания больше не занимается продажами фирменного CD-дисковода для компьютеров.

Apple USB SuperDrive покупали для чтения дисков CD и DVD на компьютере, в котором нет встроенного дисковода. Его приобретали пользователи Mac, к компьютеру аксессуар подключался через USB. Больше нет возможности приобрести устройство. Эксперты связывают решение корпорации с отсутствием спроса на компакт-диски. Многие считают, они уже давно устарели, поэтому было вполне ожидаемо, что корпорация рано или поздно откажется от выпуска устаревшего оборудования.

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Источник изображения: Dzen

Несмотря на то, что Apple USB SuperDrive сняли с позиции из магазинов Apple, но в некоторых розничных магазинах товар еще остался. Внешний дисковод появился 16 лет назад после выхода первого ноутбука без устройства для чтения дисков. MacBook Air пользовался спросом, и в компании приняли решение продавать дисководы как дополнительное устройство. Сейчас в компьютерах от Apple нет встроенного дисковода. Пару лет назад MacBook Pro 2012 года выпуска признали устаревшим, это был последний ноутбук бренда со встроенным дисководом.

#новости #техника
Источник: lenta.ru
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