С 8 августа все команды НФЛ будут использовать технологию Wicket в целях повышения безопасности.

Программа аккредитации основана на пилотном проекте, запущенным в прошлом году, который объединил шесть стадионов. Во время пандемии коронавируса НФЛ уже сотрудничал с Wicket, и этот опыт оказался успешным. Сотрудничество продолжается, оно может занять несколько лет.

Технология Wicket способна быстро устанавливать личность сотрудников, аккредитованных журналистов и болельщиков. Это поможет усилить безопасность доступа к зонам спортивных стадионов. Система показала эффективность во время пилотного режима. Было доказано: аккредитованные лица легко получают доступ к закрытым площадкам.

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Источник изображения: Sportishka

Wicket заработает с предсезонного периода, который начнется 8 августа. Все, у кого есть удостоверения, при входе на стадион должны сделать селфи и загрузить в программу. Она будет сканировать загруженное изображение, фотографии должны совпасть со снимками в базе данных. Это обеспечивает беспрепятственный пропуск в стадион. Доступ открывает ПО от Accredit Solutions.



