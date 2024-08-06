Разработчик ChatGPT решил не использовать систему водяных знаков для маркировки текстов, созданных искусственным интеллектом. Они подтверждают авторство контента ИИ, что актуально для школ и вузов, где стремятся предотвратить использование современных технологий во время подготовки домашних заданий.
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В OpenAI есть разногласия: некоторые сотрудники выступили за принятие инициативы, так как уверены, что в этом случае повышается прозрачность работы. Однако другие специалисты переживают, подобная маркировка окажет отрицательное влияние на прибыльность. Они поделились итогами опроса, который продемонстрировал, примерно 30% пользователей ChatGPT, скорее всего, откажутся от использования платформы в случае появления специальных водяных знаков.
Аналитики взвесили все «за» и «против» и порекомендовали отказаться от применения данной технологии. Они напомнили о существовании методов, которые помогают «очистить» текст от водяных знаков. В том числе речь идет о перефразировке с использованием других ИИ-моделей. И это ставит под сомнение эффективность маркировки текста, написанного ИИ.