У компании есть инструмент, который может определять сгенерированные тексты.

Разработчик ChatGPT решил не использовать систему водяных знаков для маркировки текстов, созданных искусственным интеллектом. Они подтверждают авторство контента ИИ, что актуально для школ и вузов, где стремятся предотвратить использование современных технологий во время подготовки домашних заданий.

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В OpenAI есть разногласия: некоторые сотрудники выступили за принятие инициативы, так как уверены, что в этом случае повышается прозрачность работы. Однако другие специалисты переживают, подобная маркировка окажет отрицательное влияние на прибыльность. Они поделились итогами опроса, который продемонстрировал, примерно 30% пользователей ChatGPT, скорее всего, откажутся от использования платформы в случае появления специальных водяных знаков.

Аналитики взвесили все «за» и «против» и порекомендовали отказаться от применения данной технологии. Они напомнили о существовании методов, которые помогают «очистить» текст от водяных знаков. В том числе речь идет о перефразировке с использованием других ИИ-моделей. И это ставит под сомнение эффективность маркировки текста, написанного ИИ.



