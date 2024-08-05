Пока компания не выплатила штраф.

Решение было вынесено Мировым судебным участком Таганского района Москвы. Видеостриминговому сервису, специализирующемуся на тематике компьютерных игр, назначили штраф в виде 5 000 000 рублей за нарушение по статье 19.7.10-4 Кодекса административных правонарушений. Дело в том, что владелец сети не исполнил предписание органа власти, осуществляющего контроль и надзор в сфере СМИ. Это не первое административное наказание сервиса. Twitch Interactive уже штрафовали в России на 1 000 000 рублей за то, что она не удалила запрещенную информацию.

реклама

Источник изображения: Protraffic

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Amazon разочарована в Twitch, который приобрела десять лет назад за $1 миллиард. Тогда это казалось перспективным решением, но теперь компания терпит убытки. Ситуация обостряется тем, что у платформы появилось много развивающихся конкурентов. Эксперты считают, если руководство Twitch Interactive не поменяет политику в ближайшее время, сеть окончательно разорится.



