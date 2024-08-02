Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
Xiaomi потратила $116 млн на покупку участка для открытия еще одного завода в Пекине
Участок для строительства производства электромобилей занимает 53 гектара.

Новый объект по выпуску электромобилей построят рядом с уже работающим предприятием от Xiaomi, где в общей сложности было собрано свыше 30 000 электрокаров. Всемирно известная китайская корпорация собирается к ноябрю увеличить объем ежегодного производства до 10 000 электромобилей. К концу года показатель должен составить 120 000. После открытия нового завода, который занимает площадь в 53 гектара, ожидается выпуск 150 тысяч автомобилей. 

реклама

Источник изображения: Runews24

Представители Xiaomi говорят, что спрос на покупку транспортных средств от их бренда увеличивается. Пока желающим купить авто приходится ждать свой заказ до 8 месяцев. Они также добавили, что до конца 2024 года количество фирменных точек продаж авто увеличится с 93 до 220, количество сервисных центров — с 57 до 135.

Многие водители из разных стран считают, что авто, которое работает на электрической тяге, практичнее по сравнению с традиционными машинами, которые требуют заправки бензином. Однако опросы показывают, что далеко не во всех городах созданы условия для своевременной подзарядки электрокаров, что осложняет их передвижение на большие расстояния. 

#новости
Источник: 2051.vision
+
Написать комментарий (0)
1 августа в четырех регионах России начались проблемы с YouTube
IT-ипотеку продлили до 2030 года
Ученые представили ИИ-модель, способную обучаться автономно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
32
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
1
Samsung выпускает быстрые карты памяти microSD серии PRO Plus и EVO Plus с увеличенной ёмкостью
+
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
17
Робот-собака нового поколения - Unitree меняет правила игры в робототехнике
1
Rockstar разочаровали фанатов GTA Online перед конференцией Take-Two Interactive
2
Официально представлен POCO M6 Plus 5G с процессором Snapdragon 4 Gen 2 и 108-мегапиксельной камерой
1

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
32
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
10
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
2
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
12
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
15
Что делать, если Windows не запускается
15
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
2

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
22:47
Вам бы да по моргам Крыма от Джанкоя до Армянска.
Стадия «торг»: Экс-премьер Британии предлагает Украине отказаться от навязчивой идеи возвращения к «границам 1991 года», а Россию вернуть в G8
Иван Горыныч
22:46
Ты у него присягу принимал???😃😃😃 23 апреля 2004, в Крыму в Ялте, Ливадия, лично Путин и Кучма от имени СВОИХ стран РАТИФИЦИРОВАЛИ Договор о государственных границах между Россией и Украиной всё и с...
Стадия «торг»: Экс-премьер Британии предлагает Украине отказаться от навязчивой идеи возвращения к «границам 1991 года», а Россию вернуть в G8
Иван Горыныч
22:44
А помнишь госпереворот от БНЕ, танки лупят по белому дому и его прихожанам, а англосаксам похер, но ведь могли бы жить как люди теперь вот, варвары, даже оружейный барон Виктор Бут успешно возглавил Р...
Стадия «торг»: Экс-премьер Британии предлагает Украине отказаться от навязчивой идеи возвращения к «границам 1991 года», а Россию вернуть в G8
Dzhereli
22:44
Я не отказывался. Просто он переехал во внешнюю коробку и включаю когда нужна файлопомойка.
Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач
Иван Горыныч
22:38
Всю жизнь свою в ворота бьют рогами как баран, а им бы взять Коран и в Ватикан.
Истребители ВКС отогнали от границы бомбардировщики США, имитировавшие атаку на военные базы РФ
Иван Горыныч
22:34
Ждём стаю соколов.🤣😂🤣😂🥓🥓
"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
Yaroslav Laptinov
22:32
К сожалению
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
Yaroslav Laptinov
22:32
Ема, у Данте есть фанаты? А, вспомнил, это же его второй аккаунт)
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
Артём Николаев
22:29
Майнер обеспечивает легитимность сети, чтоб как раз всякие халявщики не выдумывали просто так свои койны. Вернее, выдумать они могут, но нафиг никому не нужны. Рыночек решает. К слову, банковский сект...
Что изменится в России после вступления в силу нового закона о майнинге криптовалюты
Сергей Ащев
22:25
Вопрос времени, ждать осталось недолго, когда 11 винда будет впереди 10. Хотя в тоже время 12 в обозримом будущем тоже появится.
Геймеры немного охладели к Windows 11 в июле, а Windows 10 увечила свою долю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем