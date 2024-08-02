Участок для строительства производства электромобилей занимает 53 гектара.

Новый объект по выпуску электромобилей построят рядом с уже работающим предприятием от Xiaomi, где в общей сложности было собрано свыше 30 000 электрокаров. Всемирно известная китайская корпорация собирается к ноябрю увеличить объем ежегодного производства до 10 000 электромобилей. К концу года показатель должен составить 120 000. После открытия нового завода, который занимает площадь в 53 гектара, ожидается выпуск 150 тысяч автомобилей.

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Источник изображения: Runews24

Представители Xiaomi говорят, что спрос на покупку транспортных средств от их бренда увеличивается. Пока желающим купить авто приходится ждать свой заказ до 8 месяцев. Они также добавили, что до конца 2024 года количество фирменных точек продаж авто увеличится с 93 до 220, количество сервисных центров — с 57 до 135.

Многие водители из разных стран считают, что авто, которое работает на электрической тяге, практичнее по сравнению с традиционными машинами, которые требуют заправки бензином. Однако опросы показывают, что далеко не во всех городах созданы условия для своевременной подзарядки электрокаров, что осложняет их передвижение на большие расстояния.