Жалобы на сбои стали поступать с 1:00 по московскому времени.

Сбои зафиксированы в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, Краснодарском крае. Профильные серверы уточнили, что о проблемах начали сообщать сегодня с 01.00 по московскому времени. По информации Downdetector в час ночи было зарегистрировано более 400 жалоб, к 2 часам ночи количество жалоб сократилось до 275. Но эксперты допускают, что это связано с тем, что многие люди в это время спали. В 4 утра показатель снизился до 73.

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Источник изображения: Telmenews

Больше половины жалоб поступали на неполадки сайта, 23% связаны с общими сбоями. Интернет-пользователям сложно воспроизводить видео на сайте и в приложении. В сервисе «Сбой.рф» приняли 135 жалоб на работу YouTube, большая часть из них поступала из Москвы и Санкт-Петербурга. Представители Downradar сообщили, что в их адрес тоже поступала информация о сбоях YouTube, в основном ее отправляли жители больших городов. Провайдеры, комментируя ситуацию, объяснили, что замедление видео и другие сбои при открытии роликов связаны с тем, что американская компания не обновила устаревшее оборудование в России.