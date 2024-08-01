Специалисты из США рассказали о том, что им удалось создать модель искусственного интеллекта, которая может проходить обучение без участия человека.

Исследование опубликовали в разных научных журналах и СМИ разных стран. Американские ученые считают, что совершили прорыв, ведь во многих случаях ИИ-модели сложно обучить новой информации. Для закрепления материалов человеку требовалось отобрать большое количество данных для примера.

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Источник изображения: Techinsider

Теперь же появилась самообучаемая ИИ-модель. Ее особенность заключается в том, что разработчики настроили автоматическую интерпретацию данных. Инженеры предоставили в распоряжении ИИ миллионы спутниковых снимков. Нейросеть, обладая данными, научилась изучать изображения. Она может безошибочно определять облака по типам, так как понимает разницу между кучевыми, перистыми и слоистыми облаками. Искусственный интеллект обобщает информацию из полученных сведений из огромной базы данных. Ученые планируют совершенствовать модель и усложнять задачи для ИИ.