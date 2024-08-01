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Astra_news
Российские майнеры и инвесторы получат возможность обменивать биткоины на цифровые рубли
Такой подход убирает необходимость в иностранных криптобиржах.

Государственный и политический деятель Анатолий Аксаков сказал, в будущем в России появится возможность обменивать биткоины на цифровые рубли. Криптодержатели заинтересованы в инструменте в виде цифрового рубля. Если будет налажен обмен, исчезнет необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж. Депутат искренне верит, у цифрового рубля большое будущее, он будет пользоваться спросом в обществе. «Цифровой рубль принесет пользу» — заключил он.

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Источник изображения: Dzen

Ранее Госдума приняла итоговый законопроект об обороте криптовалюты и майнинге. В нем говорится, что добывать криптовалюту смогут юридические лица и предприниматели, внесенные в единый реестр. Майнеры не должны превышать лимит по использованию электроэнергии, который должны утвердить в Правительстве РФ. Федеральное правительство имеет право выносить запрет на криптодобычу в любом регионе без исключения. Для утверждения проекта требуются согласие Совета Федерации и подпись президента. Ожидается, майнинг войдет в правовое поле до конца текущего года.

#новости
Источник: ferra.ru
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