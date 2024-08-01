Руководитель проекта Анассе Бари утверждает, модель искусственного интеллекта анализирует песни и сопутствующую информацию, которая помогает выявить потенциальных лауреатов престижной премии.

Раньше прогнозы формировались на основе мнения экспертов, но такие доводы субъективны, поэтому в прошлом они часто не совпадали с реальностью. ИИ-алгоритм учитывает разные факторы, начиная от содержания песни, жанра и заканчивая популярностью. Исследователи проводили анализ с помощью искусственного интеллекта и изучали данные о номинантах в разных категориях «Грэмми» с 2004 по 2020 год. Всего рассмотрено 250 композиций.

реклама

Источник изображения: Securitylab

Во время обучения алгоритма ИИ, большое внимание уделялось частоте поисковых запросов песни, позиции в музыкальных чартах. ИИ учитывал танцевальность, инструментальность, а также наличие/отсутствие разговорной речи, нецензурной лексики в треке. Оценивалось разнообразие словарного запаса в тексте. ИИ безошибочно определял хиты, среди которых были песни Билли Айлиш, Silk Sonic и другие. Преимущество оценки ИИ заключается в том, что у него не может быть фаворитов, прогноз составляется исключительно на основе параметров песни, а не стиля одежды, скандальной репутации артиста и прочих субъективных факторов.