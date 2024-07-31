Об этом стало известно сегодня. По прогнозу погоды выпадение осадков может закончиться 2 августа, угроза наводнения может усилиться.

Эксперты заключили, в Копейске расположено свыше 50 прудов-испарителей, наполненных ливневыми стоками. Из-за отсутствия надлежащего водоотвода в частные домовладения может попасть вода. Поднимаются водные отметки на реке Чумляк рядом с селом Калачево. По прогнозу выпадение обильных осадков в Челябинской области закончится второго августа.

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Источник изображения: Chelyabinsk-news

По данным на конец июля получено более 300 заявлений о подтоплении домов. Обращения составляются не только из Копейска, но близлежащих сел, поселков. Было озвучено решение открыть пункт временного размещения в Доме культуры в Заозерном в дополнение к пунктам в образовательных учреждениях, Доме культуры Бажова. По словам представителей управления МВД, во время паводка не зарегистрировано погибших, но за ситуацией важно внимательно следить и принимать необходимые меры.



