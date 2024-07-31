Причина заключается в том, что социальная сеть не выполнила предписания Роскомнадзора.

Как сообщает пресс-служба суда, соцсеть привлекли к ответственности за невыполнение предписаний РКН. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров потребовала от интернет-площадки поделиться информацией о том, как соблюдается российское законодательство. Роскомнадзор ознакомился с обращением, после чего в адрес представителей TikTok было направлено требование показать, как соблюдается российское законодательство. Ответ на отправленный запрос не поступил.

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Источник изображения: M24

Ранее компания говорила, решение временно запретить выкладывать ролики и вести прямые трансляции из России было принято с учетом закона о фейках. В этом году эксперты обратились в РКН с просьбой рассмотреть возможности блокировки сети в стране.

Эксперты обратили внимание на то, что компания не выполняет требование закона о локализации данных, не разместила информацию о политике применения рекомендательных технологий. Эксперты считают, если TikTok заблокируют в РФ, другие социальные сети, где можно выкладывать короткие ролики, увеличат аудиторию.



