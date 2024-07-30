Миллиардер объявил о планах по разработке собственного телефона с бесплатным интернетом Starlink, если Twitter* уберут из магазинов приложений.

По мнению Ситнова, продажи такого девайса обречены на провал в РФ. Если описать прогноз в 2 словах — дорого и не безопасно. Современные смартфоны требуют от владельцев предоставить доступ к микрофону и камерам. Девайсы могут собирать данные о пользователях. Ситнов заявил, что остается открытым вопрос, ОС собирает данные или нет.

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Источник изображения: Publicdiplomacy

Эксперт также предположил, интернет Starlink в нашей стране будет работать не очень быстро, а стоимость новинки будет очень высокой. Скорее всего, на взгляд Ситнова, на покупку такого телефона решатся фанаты Tesla и подписчики Илона Маска, не пропускающие ни одного его поста в социальных сетях.

Напомним, Илон Маск объявил о том, что выпустит собственный смартфон, если Twitter (еть официально запрещена в России )удалят из магазинов приложений для телефонов на платформах iOS и Android. Он обещает восстановить заблокированные аккаунты в сети.



