Это поможет улучшить комфорт дома и в офисе, если внезапно отключат свет.

Инженеры, представляющие Национальный университет Сингапура, продемонстрировали устройство, которое может преобразовывать окружающие радиочастотные сигналы в постоянный электроток. Эксперты утверждают, эта разработка способна устранить потребность в батареях в электронных устройствах. Устройства можно использовать как альтернативу для батарейки датчиков и небольших интернет-устройств.

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Источник изображения: Fectone

Чтобы продемонстрировать изобретение, ученые запустили от устройства-преобразователя датчик температуры. Они сказали, что технологию сбора радиочастотной энергии сложно переоценить, так как она снижает зависимость устройства от батареи и может продлить срок эксплуатации девайсов и гаджетов. Инженеры подчеркнули, их проект способен сократить воздействие современных технологий на окружающую среду. Устройство, превращающее Wi-Fi в электричество, можно использовать в районах, где часто отключают свет.