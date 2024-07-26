Антон Немкин поделился способами, как эффективно определить прослушку на своем устройстве.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин посоветовал обращать внимание на то, что телефон стал перегреваться, быстро разряжаться, а также на шумы и эхо во время диалогов на линии. Это наиболее популярные признаки прослушки.

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Эксперт уточнил, что девайс, находящийся в рабочем состоянии, не может перегреваться без видимых причин: например, если пользователь не слушает музыку и параллельно делает заказы на маркетплейсах и обновляет все приложения. Злоумышленники могут установить специальное программное обеспечение, которое будет работать в фоне. И именно эта программа будет перегружать девайс.

Помимо этого депутат советует следить за расходом мобильных данных. Шпионские ПО передают собранную информацию через тому, кто установил программу. Ранее гендиректор Edge Центра Михаил Шурыгин заявил о том, что внезапная перезагрузка является признаком работы шпионской программы.