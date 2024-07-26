Автоматизируемыми программами управляют киберпреступники.

Мировая туристическая индустрия после восстановления спада по окончании пандемии коронавируса столкнулась с новым видом угрозы в виде атаки ботов. Они искусственно создают спрос на покупку авиабилетов и бронированием номеров в отелях в разных странах. Из-за спроса создается дефицит, поэтому цены на перелеты и бронирование номеров увеличиваются, из-за этого меньше людей обращаются в туристические агентства.

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Источник изображения: Skitalets

Специалисты Imperva заметили рост вредоносных ботов в трафике туристических сайтов. В 2022 году их доля составляла почти 37 с половиной процентов, а затем показатель вырос почти до 45%. Боты искажают метрику туристического бизнеса, приводят к убыткам. Одна авиакомпания из-за активности мошеннических ботов потеряла примерно $500 тысяч. Киберпреступники, управляя автоматизированными программами, сначала ставят бронь на авиабилеты и номера в отелях, а затем отменяют совершенные операции. Реальные клиенты не могут сделать заказ, поэтому компания теряет прибыль.

Кроме того, боты крадут учетные данные и финансовую информацию о путешественниках. Опаснее всего продвинутые боты, их доля в атаках превысила 60%. Эксперты считают, для борьбы с ботами следует совершенствовать методы и инструменты киберзащиты. Сейчас важно обращать внимание на повышенную активность среди пользователей и запускать проверку системы.



