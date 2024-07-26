Вместо роликов пользователи видят черный экран, перезагрузка страницы не решает проблему.

На форуме Reddit сообщается, что на ПК с установленными в браузерах блокировщиками рекламы не загружаются видео. При открытии ролика в течение 6-20 секунд идет демонстрация черного экрана. Некоторые пользователи пытались решить проблему путем перезагрузки страницы, но это ни к чему не привело. Только через 20 секунд черный экран сменяется показом видео, но не все дожидаются окончания вынужденной паузы.



Источник изображения: Hi-tech

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Эксперты предполагают, это не сбой сети, а технология серверного внедрения рекламы, которая разрабатывается видеохостингом. Этот подход делает рекламу частью видео, что осложняет деятельность блокировщиков.

Сейчас описанные проблемы встречаются не у всех блокировщиков рекламы. Пользователи прогнозируют, в будущем убрать рекламу можно только, оформив подписку. Ранее компания вынудила разработчиков YouTube Vanced закрыть сервис, где можно было смотреть видео без рекламных трансляций. YouTube намерен и дальше бороться с блокировкой рекламы.



