В следующем году в городе установят смарт-урны, которые разрабатывают в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий.

Автором проекта по разработке умных урн, который осуществляется в Сибирском государственном университете геосистем и технологий, является Виктория Заковряшина. Работа идет по плану, сейчас нет причин полагать, что завершение разработки будет перенесено на неопределенный срок.

Смарт-урны установят в местах с большой проходимостью. Пользователям будут начислять баллы за выброс мусора. Их можно будет поменять на промокоды, участие в акциях от заведений общепита, крупных маркетплейсов. Количество баллов жители и гости Новосибирска смогут отслеживать в любое время суток в личном кабинете.

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Источник изображения: Stroy-podskazka

Проект получил грант на сумму 1 000 000 рублей, его реализацию поддерживает городская администрация. Ожидается, с ее помощью улицы станут еще чище. Программа ведется в рамках федерального проекта «Студенческий стартап». Во время реализации пилотного проекта 5 смарт-урн будут установлены рядом с метро.



