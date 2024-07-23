В это число также входят организации, учредителями которых являются государственные органы.

Правительство поддержало инициативу. Решение было принято на заседании во II и III чтениях. Изменения касаются нескольких законов, среди которых есть закон о мерах воздействиях на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека. За участие в деятельности любой нежелательной организации граждан будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей, лишать свободы до 4 лет. Если же в судебном порядке будет доказано, подозреваемый в организации такой деятельности, виновен, то его отправят в колонию на 6 лет.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о важности исключения для иностранных организаций возможностей вмешиваться во внутренние дела страны. Его мнение было поддержано большинством. Сообщается, что меры были приняты с целью укрепить безопасность, защитить интересы россиян.



