Введение майнинга в правовое поле страны неоднократно откладывалось. По мнению экспертов, это мешает развиваться отрасли и создает неудобства для граждан.

Сегодня на совещании Владимир Владимирович поднял вопрос регулирования криптовалюты. Политический лидер РФ напомнил, что давал поручения урегулировать криптодобычу в стране, в том числе продумать вопросы налогообложения, представить тарифные решения.

Промышленные майнеры неоднократно говорили о готовности предоставить ликвидность в виде криптовалюты на миллиарды рублей для трансграничных расчетов. Они столкнулись с проблемой отсутствия элементарной нормативной базы для своей работы. На этом фоне усиливается недовольство со стороны энергетиков.

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Напомним, весной специалисты Минэнерго предложили определить энергодефицитные регионы на федеральном уровне. В таких регионах они предлагают увеличить тарифы на оплату электроэнергии для майнеров до 5-10 раз. Минцифры и ФАС раскритиковали проект, аргументировав свою позицию тем, что это дискриминация майнеров. К тому же такое положение может в несколько раз увеличить количество нелегально работающих площадок, где добывается криптовалюта. Путин отметил, что неконтролируемый рост потребления электроэнергии для майнинга может привести к дефициту мощности в некоторых регионах, среди которых можно выделить Бурятию и Иркутскую область.

Законопроект о майнинге будет рассматриваться 23 июля на заседании депутатов Госдумы. В проекте указано, что у Правительства РФ будут полномочия в случае необходимости выносить запрет на добычу криптовалюты в некоторых городах и селах или отдельно взятых регионах. У криптовалютной индустрии есть шансы стать одной из основных статей экспорта.