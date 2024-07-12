По его словам, у российских властей нет планов по ограничению доступа к популярному видеохостингу.

Он допустил, что сейчас есть сбои в сети, но проблемы связаны с устаревшим оборудованием компании, которое более 2 лет не обновляется. Власти РФ не будут ограничивать доступ к YouTube. «Таких планов точно не было», — добавил он.

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Источник изображения: Life

Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация что качество и скорость видеороликов на YouTube будут ухудшаться ежедневно. Трафик увеличился, но существующая инфраструктура больше 2 лет не справляется с нагрузкой. Представители Ростелекома предупредили о возможных сбоях в работе YouTube в РФ из-за проблем с оборудованием, принадлежащим Google.

Месяц назад появилась информация, что Правительство РФ будет вводить ограничительные меры в виде замедления скорости доступа на YouTube в стране. Новость вызвала широкий резонанс, но она не нашла официального подтверждения. Слова Пескова об отсутствии планов по ограничению доступа к видеохостингу поставили точку в дискуссии. Очевидно, в России в ближайшее время не будут блокировать хостинг, а проблемы со скоростью связаны с устаревшим оборудованием.



