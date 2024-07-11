Инициатива ввести систему штрафов для водителей электросамокатов широко обсуждалась в России. Многие местные жители считают, нововведение поможет навести порядок на дороге.

Административная ответственность вводится на превышение допустимой скорости, некорректное движение по проезжей части, тротуарам, скрытие с места аварии, вождение в пьяном состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Если проект одобрят на федеральном уровне, за превышение скорости до 10 км/ч нарушитель должен заплатить штраф до 800 рублей. Если скорость была превышена на 10-15 км/ч, сумма штрафа увеличивается до 2,5 тысячи рублей, на 15–20 км/ч — до 3 с половиной тысячи рублей. Самым большим штрафом за нарушение скоростного режима является 5 000 рублей.

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Источник изображения: Pervoe.online

На автомобильных магистралях электросамокаты приравняют к тихоходному транспорту. Движение по проезжей части приравняют к нарушению правил дорожного движения, за что могут оштрафовать до 2 с половиной тысяч рублей. Если поездка на электросамокате привела к ДТП, и жертвы получили травмы средней тяжести, штраф увеличится до 15 тысяч рублей.

За передвижение на самокате весом более 35 килограммов на тротуарах придется заплатить примерно 3 000 рублей. Если сотрудник полиции остановит человека, движущегося на электросамокате, и он проигнорирует это требование, его приговорят к выплате штрафа до 800 рублей. Если водитель будет отказываться проходить медицинское освидетельствование на проверку трезвости, сумма штрафа составляет до 30 000 рублей.



