Завершается тренд на выпуск мобильных телефонов, задняя панель которых сделана из искусственной кожи.

Информация была озвучена известным авторитетным инсайдером Digital Chat Station. Новость быстро разлетелась в СМИ разных стран. Это связано с небольшим спросом, трудностями в обработке и невысоким качеством материала. Синтетический материал раньше использовали в некоторых флагманских моделях, они выделялись на фоне остальных телефонов. Плюс качественная экокожа приятна на ощупь, но она недолговечна. Через пару месяцев появляются потертости, пятна и царапины, материал начинает облазить, и это портит весь внешний вид устройства.

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Источник изображения: Ferra

Вместо экокожи на задней панели телефонов производители будут использовать стекло, пластик или керамику. Эксперт рассказал, что в ближайшее время экокожа может применяться в редких недорогих телефонах, но тренд должен завершиться к 2025 году. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Apple решила отказаться от выпуска чехлов на мобильные устройства из экокожи. Дело в том, что аксессуары были низкого качества, пользователям не нравилось соотношение цены и качества.