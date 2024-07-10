Умная фабрика площадью более 80 тысяч квадратных метров запущена на территории Пекина.

Китайское предприятие способно выпускать по 10 миллионов смартфонов в год. Оно может работать круглые сутки, ведь вместо специалистов здесь трудятся роботы. Техника на производстве может взаимодействовать между собой и работать в автономном режиме, поддерживая чистоту. Пыль удаляется на микронном уровне. Качество контролируют интеллектуальные системы.

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Источник изображения: Dzen

К настоящему времени производственный процесс настроен так, что один смартфон выпускается всего за секунду. Такая оперативность не влияет на качество сборки аппарата и его дальнейшую функциональность. Пекинский завод занимает 81 000 м2. Он признан национальным эталонным предприятием интеллектуального производства. Здесь выпускают Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Filp.

Напомним, Xiaomi давно начала использовать автоматизацию в производственном процессе. Строительство умной фабрики завершилось 5 лет назад, теперь она полностью готова к производству. В развитие производственного процесса было выделено 2,4 миллиарда юаней, что по текущему курсу составляет более $549 миллионов.



