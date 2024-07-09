Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
Apple выпустит настольного робота с поддержкой ИИ
Девайс станет первым домашним устройством от бренда с искусственным интеллектом.

Обозреватель Марк Гурман сообщает о том, что Apple определилась с первым домашним устройством с искусственным интеллектом. Это будет небольшой девайс в виде робота, которого можно разместить на горизонтальной поверхности: например, на столе. Инсайдер впервые озвучил эту новость весной 2024 года. Тогда он говорил, что настольный робот будет запрограммирован на помощь по дому. Сейчас у него нет сомнений по этому поводу. 

реклама

Источник изображения: Lenta

Гурман думает, робот способен заменить смарт-колонку HomePod, которая была выпущена в 2018 году. Год назад вышло II поколение устройства. Эксперты считают, корпорация вряд ли станет выпускать III поколение устройства. Настольный робот не выйдет в этом году, ведь проект начали разрабатывать не так давно.

Ранее эксперты IDC объявили, что телефоны с поддержкой ИИ станут самой быстрорастущей категорией современных мобильных телефонов. Аналитики подсчитали, за 4 года в мире появится более 900 000 подобных смартфонов. 


#новости
Источник: lenta.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
9
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
8
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
4
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
3

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
67
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Китя
16:09
На украине нацизма нет вот пример https://youtu.be/_Gd1eFFY4_Y
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Михаил Личак
16:09
А ц нас?
Moore Threads создает кластеры из 10 000 GPU для конкуренции с NVIDIA
Axel Maz
16:04
Ну, как сказать, рельсы надо чистить, снаряды контактируют с каналом ствола, и оставляют после себя частицы металлов, а периодически, рельсы надо менять, они в отличии от орудийной стали, очень быстро...
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
Лукиан Калинин
16:03
Потому что карты хорошие? Отличная цена и производительность. Проснись, сейчас не 23 год.
HKC/Sambada выходит на рынок видеокарт с серий Intel Arc Alchemist
Дмитрий Нестеров
16:01
Тебе 2 года?
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
Grotlon
16:00
4 ядра с HT были уже в 10-м поколении Core i3
Для процессоров начального класса Intel LGA 1851 могут использовать архитектуры ядер Meteor Lake
32Влад32
15:59
Изменения за последние 10 - 20 лет показывают, что китайские товары значительно прибавили в качестве и ассортименте. А вот с японскими, европейскими не так. Рост незначительный, а нередко даже наблюда...
Samsung будет выпускать и упаковывать 2-нм чипы для японского ИИ-стартапа
Смотрю за 404
15:58
ливерная колбаса новый сезон в своем цирке открыла?)
Bild: Полиция Берлина запретила украинцам "протестовать" на украинском языке
ЧatoБoт
15:57
«Как я и боялся, ПВО Киева подходит к концу»: 5 российских ракет беспрепятственно ударили по заводу боеприпасов "Артем" в Киеве, - военный эксперт Bild ▪️Завод находится через дорогу от станции метро ...
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
ЧatoБoт
15:55
Да ничего страшного, погевалтятся каклы с западниками ещё денёк-другой и всё стихнет. А тем временем продолжается геноцид РСЗО M142 «Химарс» вна Некроине: "...Разведчики сорвали планы ВСУ по нанесен...
Западная пресса предсказуемо стала использовать трагедию в детской больнице в Киеве в целях информационной накачки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем