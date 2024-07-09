Девайс станет первым домашним устройством от бренда с искусственным интеллектом.

Обозреватель Марк Гурман сообщает о том, что Apple определилась с первым домашним устройством с искусственным интеллектом. Это будет небольшой девайс в виде робота, которого можно разместить на горизонтальной поверхности: например, на столе. Инсайдер впервые озвучил эту новость весной 2024 года. Тогда он говорил, что настольный робот будет запрограммирован на помощь по дому. Сейчас у него нет сомнений по этому поводу.

реклама

Источник изображения: Lenta

Гурман думает, робот способен заменить смарт-колонку HomePod, которая была выпущена в 2018 году. Год назад вышло II поколение устройства. Эксперты считают, корпорация вряд ли станет выпускать III поколение устройства. Настольный робот не выйдет в этом году, ведь проект начали разрабатывать не так давно.

Ранее эксперты IDC объявили, что телефоны с поддержкой ИИ станут самой быстрорастущей категорией современных мобильных телефонов. Аналитики подсчитали, за 4 года в мире появится более 900 000 подобных смартфонов.



