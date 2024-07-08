В SmartPrix указано, скоро производитель техники разрешит владельцам телефонов отключать рекламу в один клик.

Новая функция была обнаружена в ранней сборке HyperOS. Речь идет о системной оболочке для Android в устройствах Xiaomi. Раньше ее называли MIUI. В настройках системы можно будет отключить всю рекламу, используя всего 1 кнопку. Нужно отключить «Рекламу в системных приложениях», по умолчанию функция будет активирована, ее следует перевести в неактивное положение.

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Источник изображения: Xiaomi-assortiment

Эксперты напомнили, что реклама девайсах от бренда Xiaomi является особенностью бизнес-модели компании из Китая. Производитель устанавливает низкие цены на свою продукцию так как зарабатывает на рекламных трансляциях. Сейчас отключить встроенную в смартфон рекламу можно, для этого достаточно поменять некоторые настройки и удалить системные приложения. Это не очень удобно, поэтому эксперты считают с добавлением функции упрощенного варианта отключения рекламы, техника Xiaomi станет еще популярнее. Когда заработает новая функция, неизвестно. Также остается открытым вопрос, не отразится ли это на стоимости смартфонов.



