Компании борются с выбросами углекислого газа, это отражается на стоимости билетов на самолет.

Гендиректор British Airways Луис Гальего объявил о том, что в Европе активно работают над сокращением выбросов углекислого газа, поэтому стоимость авиабилетов повышается. Это приносит неудобства гражданам, однако переход на экологически чистое авиационное топливо должен оказать положительное влияние на развитие отрасли. Эксперты добавили, компании пытаются сделать так, чтобы тарифы на авиаперелеты оставались доступными для общества.

реклама

Источник изображения: Go-travel

Несмотря на это, европейские авиакомпании теряют способность конкурировать с другими компаниями. Но зато через шесть лет 6% авиационного топлива должно поступать из экологически чистых источников. Оно будет создаваться из отработанного кулинарного масла, сельскохозяйственных культур.

Аналитики прогнозируют, такая политика способна уменьшить выбросы углерода до 70%. Проблема в том, использование такого способа дорого обходится, и его могут позволить применять далеко не все компании.