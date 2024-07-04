Исследование, проведенное в США, было размещено в разных научных журналах, о нем сообщают СМИ. Оно подтверждает, что размер зрачков имеет связь с рабочей памятью.

Ученые продолжают изучение когнитивных функций. В десятом веке персидский врач Аль-Рази обратил внимание на то, что размер зрачков связан с освещением. В прошлом веке нейробиологи приступили к исследованию влияния глубоких мозговых процессов на размер зрачков. Они заключили, что зрачки показывают реакцию на свет, внимание, эмоции.

реклама

Источник изображения: Securitylab

Ученые из США считают, что зрачки, вернее их размер, связаны с рабочей памятью, которая обрабатывает, запоминает, использует информацию. В исследовании принимали участие добровольцы разного пола и возраста, их поместили в светоконтролируемую среду. Им показывали цифры на экране по две с половиной секунды. Было несколько примеров, и участники эксперимента должны были их запомнить. Участники с расширением зрачков из-за яркого света в помещении показывали лучше результаты. Ученые интерпретируют их успех тем, что области мозга, которые ответственны за расширение зрачков при стрессе, активируются для концентрации внимания.