Компания обновит торговую платформу WhaleFin, приобретенную год назад.

Всемирно известный многопрофильный конгломерат Sony сообщает о том, что работает над запуском дочерней криптовалютной биржи после обновления местной торговой платформы WhaleFin, которая была приобретена в прошлом году. Платформа сейчас называется S.BLOX Co., она будет взаимодействовать с представителями других бизнес-групп Sony. Они будут создавать дополнительную ценность для криптовалютных торговых услуг.

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Источник изображения: Tgstat

В The Block указано, что обновление состоит из редизайна пользовательского интерфейса, создания специального приложения. В настоящее время нет информации о дате запуска криптобиржи S.BLOX. Эксперты обращают внимание на то, что криптовалютная торговая структура была японской биржей DeCurret. Она была приобретена 2 года назад японской дочерней компанией сингапурской Amber Group. Прошлым летом платформу купила дочерняя компания Sony Quetta Web Co. Sony расширяет свое присутствие в Web3. Бизнес-подразделение конгломерата Sony Network Communications не так давно подписало договор с блокчейн-компанией Startale Labs. При поддержке друг друга они будут создавать публичную блокчейн-сеть Sony.