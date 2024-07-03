Об исследовании, которое открывает новые возможности искусственного интеллекта, написано в Cell Metabolism.

Исследователи разработали метод для проведения теплового анализа лица. Это помогает не только определить наличие патологий, проблемы со сном, но и вычислить скорость старения. В исследовании участвовали почти 3 тысячи добровольцев от 21 до 88 лет, которые проходят регулярный медицинский осмотр на протяжении нескольких лет. Исследователи поместили их в помещение с регулируемой температурой и фотографировали. Нейросеть на основе полученных изображений проводила быстрый анализ.

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Источник изображения: Severnymayak

Модель искусственного интеллекта может обнаружить проблемы со здоровьем и выявить диабет, высокое кровяное давление, изучив изменения температуры кожи в области щек, носа и вокруг глаз. Новая методика не заменяет консультацию у врача. Ей можно воспользоваться для преддиагностики, это может стать первым шагом перед обращением в больницу. Ученые из Пекинского университета утверждают, что при использовании нейросети можно найти болезнь на самом раннем этапе развития, что упростит процесс диагностики, лечения и реабилитации. Они напомнили, что температура лица и тела является важным фактором старения и долголетия, который влияет на состояние клеток организма. Этот критерий тесно связан с метаболизмом.

Ученые выявили закономерность, что при постоянной жаре выше 40°С у человека ускоряется метаболизм. Состояние сосудов и жировой ткани на лице человека зависит от температуры кожи. Также было проведено исследование, которое показало, что некоторые животные с низкой температурой тела живут дольше, чем животные с высокой температурой. Они более выносливые и медленнее стареют. При этом низкая температура способствует увеличению продолжительности жизни.